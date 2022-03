Incivile redarguito dal concittadino: «Ti prendo la targa!» VIDEO

Catania – “Lo sai che non è una discarica, vero?” urla un cittadino a un automobilista beccato in flagranza, dall’altra parte di via Nizzeti a Catania, mentre abbandona dei rifiuti sul ciglio della strada. Non sappiamo se l’utente abbia poi effettivamente preso la targa dell’incivile, come minaccia, procedendo quindi con una denuncia. Certo se tutti ci ribellassimo ai nostri concittadini, ogni volta che assistiamo a una scena del genere, forse daremmo una mano ai poveri netturbini.