Incoronazione re Carlo III: partito corteo verso Westminster

Gli occhi di una vasta parte del Regno Unito, e di un’ampissima platea di ammiratori e curiosi in giro per il mondo, sono puntati oggi sull’abbazia di Westminster.

Puntualissimo è Partito il corteo che porterà Carlo e Camilla da Buckingham Palace all’ingresso dell’abbazia, alle 12 l’inizio della cerimonia ufficiale. C'è Harry, assente Meghan Markle.

Proteste degli anti-monarchici: arresti, tra cui il leader del gruppo Republic, Graham Smith

Oggi 6 maggio 2023 alle 10.20 (11.20 ora italiana) a 70 anni dall'ultima incoronazione, quella della compianta regina Elisabetta II è partito il corteo ecco dove seguire la diretta per l'incoronazione

Incoronazione re Carlo, dove vederla in tv

A Londra la folla (a caccia di un posto strategico da cui poter vedere l'evento) può seguire l'incoronazione sui maxi schermi a Hyde Park, Green Park e St James's Park. La cerimonia è trasmessa ovviamente sulla Bbc. Verissimo in collaborazione con Tg5 presenta Sabato 6 maggio 2023, a partire dalle ore 10.45 (ora italiana), L' incoronazione di Carlo III.





Dallo studio di Verissimo, Silvia Toffanin seguirà, in diretta, l' incoronazione di Carlo III d'Inghilterra, che diventerà re dopo sua madre Elisabetta II. Uno speciale, realizzato con la collaborazione del Tg5, è già in onda dalle ore 10.45 fino alle ore 15.45 circa, per documentare quello che si appresta a essere un vero e proprio appuntamento con la storia.



In collegamento da Londra gli inviati del Tg5: dall'Abbazia di Westminster Dario Maltese e Susanna Galeazzi e da Buckingham Palace Federico Gatti. In studio per commentare il Coronation Day con Silvia Toffanin ci saranno tre giornalisti esperti di Royal Family: Cesara Buonamici, Cristina Parodi e Antonio Caprarica. Inoltre, lo speciale vedrà collegato da Londra anche Andrea Bocelli, artista italiano scelto per partecipare il 7 maggio al concerto organizzato nel parco del Castello di Windsor in occasione dell' incoronazione.

L'incoronazione verrà trasmessa in diretta su Rai 1 nello speciale Tg1 dedicato alla Coronation Ceremony dalle 11.45 alle 15.30, ora italiana. Anche su SkyTg24 seguiranno e commenteranno l'evento dalle 11 alle 14.30. La cerimonia live sarà trasmessa anche sul canale 31 di Discovery su Real Time, con una diretta integrale fin dalle 8.30. Su La7 è prevista un'edizione della Maratona Mentana dalle 9.40 fino alle 13,30. Inoltre sarà possibile anche assistere alla diretta dell'incoronazione su RaiPlay, la piattaforma di streaming della Rai, su mediasetinfinity.it, la7.it e su skytg24.it.