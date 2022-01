Indetto concorso per funzionari all'Agenzia Nazionale per i Giovani

È stato pubblicato il 7 gennaio, in Gazzetta Ufficiale, il Bando di concorso per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato, presso l’Agenzia Nazionale per i Giovani, di: 4 funzionari terza area posizione economica f3, 4 Funzionari terza area posizione economica f1, 6 Istruttori amministrativi seconda area posizione economica f2.

"Il nuovo anno inizia con una bella opportunità per l’Agenzia Nazionale Giovani, ente vigilato dalla CE e dal Ministro per le politiche giovanili e impegnato nella gestione dei programmi Erasmus+Youth e Corpo Europeo di Solidarietà - commenta il Ministro Fabiana Dadone. Il bando di concorso appena pubblicato, frutto di un lavoro portato in legge di bilancio 2021, e le assunzioni che ne conseguiranno, permetteranno finalmente all’ANG di dotarsi di una pianta organica adeguata ai volumi di attività: solo negli ultimi anni si è passati da 8 a quasi 40 milioni di fondi europei. Il concorso è un primo importante passo".

La direttrice dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Lucia Abbinante, ricorda che "l'ANG è, nel settore Gioventù dei programmi europei, una delle agenzie più importanti per fondi, numero di progetti ricevuti, volontari e Youth workers. L'ampliamento dell’organico è fondamentale per il rilancio ed un migliore assetto organizzativo -commenta- insieme alla stabilizzazione di 4 dipendenti precari che si è conclusa lo scorso dicembre, e alla procedura di revisione dello Statuto dell’ente che nel 2022 compie 15 anni"