Indiana Jones 5, sarà girato in Sicilia. Arriva anche Mads Mikkelsen

Il cast è al completo? Forse. Di certo c'è che il protagonista, per la quinta volta nella storia, è Harrison Ford. Nuove indiscrezioni su Indiana Jones 5, per la regia di James Mangold, che sarà girato in Sicilia da luglio a ottobre 2021. I boatos vogliono che della partita sia anche Brad Pitt, ma il nome che balza alle cronache nelle ultime ore è quello di Mads Mikkelsen (Copenaghen, 1965).

“Sono entusiasta per questo ruolo -ha dichiarato l'attore danese oggi 56enne-. L’altro giorno ho rivisto I predatori dell’arca perduta ed è così ben fatto, affascinante, con un impianto narrativo fenomenale. È un grande onore far parte di questo franchise con cui sono cresciuto”. Mikkelsen ha spiegato inoltre di aver potuto già leggere lo script (firmato da Jonathan Kasdan, George Lucas, Philip Kaufman e David Koepp): “Mi hanno come chiesto di costruire insieme a loro questo personaggio”, ha detto l'attore di Casino Royale.

Come anticipato da Ragusanews, il film sarà girato a Segesta e Cefalù, mentre il giacimento archeologico di Siracusa potrebbe entrare nelle location scelte per ambientare le avventure di Indiana Jones. Fedele a se stesso e al volto di Harrison Ford, oggi 78enne.