Indiana Jones saluta la Sicilia, arrivederci a presto Mister Ford

Palermo - Ma come, proprio adesso che avremmo avuto bisogno di un eroe a salvarci dalle catastrofi naturali Indiana Jones saluta la Sicilia (nella foto, con lo staff dell'aeroporto di Punta Raisi). Il 79enne Harrison Ford è stato quasi un mese sull’Isola per girare alcune scene del capitolo numero 5 dell’avventurosa saga dell’archeologo. Le riprese, purtroppo, sono terminate.

Tra un set e l’altro l’abbiamo visto a Siracusa, Trapani, in gelateria e al commissariato, sul trenino turistico di Cefalù e a farsi un bagno sulla spiaggia di Mondello: ovunque disponibile e gentile, fino a qualche sera fa al ristorante con Antonio Banderas, nel cast del film. All’inizio si parlò anche di una presenza di Brad Pitt, ma evidentemente il divo dev’essere impegnato in altre sequenze. Nelle news correlate trovate tutta la “saga” della sua permanenza in Sicilia, con l’augurio di rivederlo presto, anche solo come turista!