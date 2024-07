Indicazioni stradali incomprensibili a Modica Alta

Modica - Buongiorno,

ieri ho riscontrato questa indicazione incomprensibile, ho deciso di andare avanti per raggiungere Modica Bassa prendendo per San Giorgio ma subito ho trovato un blocco stradale e quindi sono stato costretto a ritornare a Santa Teresa. Come si vede dalla foto vengono segnalate due direzioni obbligatorie opposte.

Buona Domenica.