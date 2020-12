Infermiere morto di Covid, il messaggio della figlia

Pozzallo - E' dura. Da vivere e da raccontare. Saverio Armenia è morto di Covid facendo il suo lavoro di infermiere all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Il luogo di lavoro è diventato per lui anche quello dell'ultimo respiro. I funerali di Saverio si terranno domani, sabato 12 dicembre alle 15,30, nella chiesa del Rosario a Pozzallo. E intanto commuove il messaggio di una dei suoi due figli.

"Mi manca quel sorriso che tornava a casa stanco del lavoro. Hai lasciato un vuoto nel cuore di molte persone. Te ne sei andato così, senza nessun preavviso. Ma io mi ricorderò di te sorridendo perchè so che anche se non ti vedo tu sei qui con me".