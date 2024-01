Iniziano i lavori al porto di Pozzallo, per 3 milioni e mezzo

Pozzallo - Nella giornata di giovedì 1 febbraio, alle ore 15:00, saranno consegnati i lavori di manutenzione straordinaria del Porto di Pozzallo.

Dopo un lungo contenzioso amministrativo, l’Impresa affidataria è l’A.T.I. CA. TI. FRA. s.r.l. - Eredi Geraci Salvatore s.r.l.. Sarà ristrutturato tutto l’impianto elettrico, gran parte degli impianti tecnologici, sarà eseguito il dragaggio del porto piccolo, ecc.. Il tempo previsto per la fine dei lavori e’ di 120 giorni. L’intervento di € 3.561.084,50 è stato reso possibile attingendo sulle risorse del fondo POC (Programma Operativo Complementare). Un ringraziamento particolare va all’Assessore Regionale On. M. Falcone, al Direttore Arch. S. Lizzio, al Direttore Dr. F. Bellomo, all’Ing. G. Teresi, al Geometra R. Filingeri.

Dopo tanti anni, la Regione proprietaria del porto di Pozzallo, che dall’agosto del 2022 è gestito dallo Stato in quanto inserito nell’Autorità Portuale della Sicilia Orientale, impegna delle risorse economiche nella struttura portuale pozzallese che in questi ultimi anni è cresciuta tantissimo nella movimentazione di merci e passeggeri. Attendiamo ora di conoscere quali interventi sono stati eseguiti dall’Autorità di Sistema per l’utilizzo delle somme introitate come tasse portuali nel 2023, avendo questa assunto l’impegno di spenderne almeno il 70% nel porto di Pozzallo.