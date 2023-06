Iniziano i lavori di restauro della tela ritrovata a San Pietro a Modica

Modica - Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di restauro della tela de “Il Martirio di San Pietro” presso il Duomo di San Pietro Apostolo a Modica. Il dipinto, ritrovato a gennaio di quest’anno in maniera fortunosa, a seguito di interventi di sistemazione dei locali della sacrestia all’interno di un vano nascosto arrotolato su sé stesso, rappresenta una delle più importanti testimonianze riferibili al XVI sec.

Dopo il suo prelievo dal luogo che lo custodiva da decenni è stato trasportato in luogo sicuro e aperto risultando una tela di m. 5,10 x 3,30 raffigurante il Santo Apostolo nel momento del martirio. A seguito delle comunicazioni alle autorità competenti, della documentazione presentata dal parroco della Chiesa Madre Don Giuseppe Stella e della segnalazione dell’On. Ignazio Abbate, la Regione Sicilia ha stanziato 15.000,00 € per gli interventi necessari a consolidare e restaurare l’opera che risultava, al momento della scoperta, in precario stato di conservazione. Il laboratorio di restauro è stato allestito per l’occasione direttamente in chiesa madre e sarà possibile a breve visitarlo.

Un importante intervento di recupero del patrimonio culturale cittadino, fortemente voluto e coordinato dalle associazioni La Via delle Collegiate e Petra Mazara, che si inserisce nel contesto delle celebrazioni in onore del Santo Patrono e che vede il ripristino e la conservazione di un importante testimonianza del Seicento modicano.

La comunicazione è curata dall’Associazione “La via delle Collegiate” nel contesto di progetti di valorizzazione culturale con la Parrocchia San Pietro Apostolo.