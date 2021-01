Iniziati i lavori di tutela della fascia costiera di Punta Braccetto. VIDEO

Santa Croce Camerina - Hanno preso il via, da alcuni giorni, i lavori per la realizzazione di un progetto che prevede un intervento di ripascimento morbido della spiaggia di Punta Braccetto e la messa in sicurezza di “Punta delle Colombare” a protezione della falesia di roccia tenera con il potenziamento e la riqualificazione della spiaggia già formatasi naturalmente al piede della stessa falesia. La spiaggia ricade tra i due comuni di Ragusa e Santa Croce Camerina.

Ruspe in azione e camion portano quintali di metri cubi di sabbia, sotto gli occhi dei residenti, che hanno subito manifestato l’inutilità di tale intervento e lo spreco di denaro.

I residenti pensano che prima di effettuare un intervento di ripascimento, bisognava realizzare dei frangiflutti per ostacolare le onde del mare, che ogni anno sottraggono metri sempre più spiaggia. L’anno scorso, per ben due volte, lo chalet storico che sorge sulla spiaggia è stato seriamente danneggiato e ingenti sono stati i danni.

I residenti pensano anche che sia il periodo sbagliato per fare tale operazione. Siamo in pieno inverno e il tempo va a peggiorare, ed è proprio in questo lungo periodo dell’anno che il mare svolge gran parte della sua azione erosiva.

La gara è stata espletata con modalità telematica attraverso il Portate Appalti e-procurement, a fine aprile del 2020 per un importo di 600.000 euro. L'iter amministrativo è iniziato invece nel 2008.

Le immagini aeree girate con il drone, mostrano l’inizio dei lavori e come il mare, in questo periodo, incalza la spiaggia, meta di molti bagnanti durante il periodo estivo e punteggiata da campeggi attrezzati che hanno ospiti stranieri anche durante l’inverno.