Inondazioni, il paradosso: Il Po respira, quadruplicata la portata

Torino - Dopo una notte di pioggia ininterrotta il livello dei bacini idrici del Piemonte è ancora cresciuto. Fiumi e soprattutto torrenti restano sorvegliati speciali mentre i centri operativi comunali della Protezione civile, coordinati dalla sala operativa della Regione Piemonte, controllano il territorio. La piena del Po è prevista per questa sera a Torino Murazzi.

Le precipitazioni eccezionali che negli ultimi giorni hanno interessato l’Emilia-Romagna del resto hanno avuto effetti al suolo importanti con 23 corsi d’acqua esondati e 280 frane attivate.

Gli apporti precipitativi comporteranno, a partire da lunedì, un aumento delle portate transitanti in tutte le sezioni del Po. La modellistica previsionale idrologica-idraulica sviluppata a scala di Distretto indica che i volumi transitanti dalla sezione di Piacenza dovrebbero passare dagli attuali 550 m3/s ad oltre i 2000/2500 m3/s, con possibili ulteriori incrementi nel corso della prossima settimana, qualora venissero confermate le precipitazioni previste. A Pontelagoscuro (FE), sezione di chiusura del bacino del fiume Po, con le recenti precipitazioni sono stati registrati consistenti incrementi di portata, fino a 2000 m3/s.

Il Po nelle prossime ore aumenterà di 4 volte la portata media, il lago Maggiore (da cui parte il Ticino) è al massimo della capienza. E oggi domenica sono attese forti piogge, soprattutto in Piemonte. Intanto la Regione Piemonte ha diramato un’allerta per il bacino del Po. Ma anche per quello del lago Maggiore, quindi del Ticino.

Anche l’Aipo, l’agenzia del bacino del Po, conferma che il “grande fiume” si ingrosserà. «Nella parte più occidentale del corso del fiume in Pimonte entro lunedì sono attesi fino a 150-180 millimetri di pioggia, con accumuli localmente anche maggiori - spiegano dall’Aipo -. Il che vuol dire che si verificherà un aumento delle portate transitanti in tutte le sezioni del Po». Alla Becca il Po è di 5 metri sotto il livello d’attenzione, anche se rispetto alle scorse settimane ha già recuperato 2 metri.