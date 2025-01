Insegne abusive sul palazzo storico di piazza Stesicoro: denunciata titolare di B&B

Catania - Il reparto dei carabinieri che si occupano della tutela dei beni culturali, in particolare degli edifici storici, è intervenuto a Catania perché la facciata di un palazzo in piazza Stesicoro era stata deturpata con insegne pubblicitarie. L’Italia è stata la prima nazione al mondo a dotarsi di un organismo di polizia specializzato nel settore: in questo contesto i militari hanno accertato che la struttura in questione, che si affaccia sull’anfiteatro romano, è tutelata da un vincolo paesaggistico e ricade nella “zona omogenea” del parco archeologico di Catania, pertanto, è un bene di interesse storico soggetto a particolari tutele.

La titolare della società che gestisce un b&b e un bar con sede in quella palazzina, una 38enne catanese, aveva apposto 3 insegne pubblicitarie sulla facciata dell’edificio, impedendone la visibilità: una applicata nel fregio sopra il portone di ingresso, una sulla parete sinistra e l’altra “a bandiera”. Sono state tutte rimosse grazie a un camion con cestello, che ha consentito ai militari di raggiungere le targhe e smontarle. La proprietaria è stata denunciata.