Inseguiti per una precedenza: panico per coppia di fidanzati

Gela - La polizia di Gela è intervenuta dopo la richiesta d’aiuto di una giovane che si trovava a bordo di un’auto con il fidanzato mentre due macchine e un motorino tentavano di inseguirli per speronarli. Le pattuglie arrivate nella zona indicata, la periferia nord della città, hanno intercettato i mezzi coinvolti. Le fasi concitate dell’inseguimento sono durate più di cinque minuti, come ricostruito anche da un video che la ragazza ha registrato.

In base alla ricostruzione, tutto ha avuto inizio per una mancata precedenza su strada. Uno degli indagati, ‘offeso dal gesto’, ha inseguito l’auto della coppia, tentando più volte di bloccargli la strada. Una volta riuscito nell’intento, è sceso dall’auto e si è avvicinato minaccioso. La coppia, con una manovra repentina, è riuscita a fuggire. In seguito, sia le due auto sia il motorino hanno provato ancora più volte a chiudere, come in una morsa, l’auto dei due fidanzati, riuscendo a tamponare l’auto per costringerla a fermarsi. L’inseguimento è stato interrotto solo grazie all’intervento della polizia che ha bloccato e identificato alcuni degli inseguitori, i tre conducenti, tutti 22enni, alcuni dei quali con precedenti penali. I tre giovani sono stati denunciati.