Instagram ha problemi

Instagram ha registrato alcuni problemi di funzionamento nelle ultime ore. Il social non ha permesso di vedere chi visualizza le storie degli utenti. In particolare, Instagram non faceva vedere il numero di persone che avevavno visualizzato le stories. Il problema era stato segnalato la prima volta l'1 gennaio, ed è stato riscontrato fino al 5 gennaio in maniera ripetuta.

Tra gli utenti c'è pure chi ha scritto ironicamente di "sentirsi liberato dalla schiavitù delle visualizzazioni". Per chi invece dovesse andare nel panico, in attesa della soluzione del problema, viene consigliato di disinstallare l'applicazione e di reinstallarla.