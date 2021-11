Installazione artistica in Padiglione Arnas Civico Palermo

PALERMO, 09 NOV Si intitola Arte come Rinascita 'Sole non Soli' di Marco Nereo Rotelli, con frammenti poetici di Mario Luzi, a cura di Elena Lombardi, il progetto artistico realizzato con il contributo della Fondazione Terzo Pilastro in occasione della ridefinizione artistica del Padiglione della Tomoterapia dell'Arnas Civico di Palermo e del miglioramento del servizio di accoglienza. L'iniziativa sarà presentata giovedì 11 novembre alle ore 10:30, alla presenza del direttore generale dell'Arnas Civico Roberto Colletti, del direttore amministrativo Francesco Paolo Tronca, e della dottoressa Giovanna Evangelista del Reparto di Tomoterapia. Si tratta della seconda tappa di un percorso già iniziato nel 2018 con una iniziativa artistica realizzata all'interno dell'Ospedale dei Bambini "G. Di Cristina" La Rinascita dei Paladini, dovuto all'unione tra la Fondazione Terzo Pilastro presieduta da Emmanuele F. M. Emanuele e dall'Arnas Civico.

In questo secondo progetto la forza della bellezza e della luce costituiscono un miglioramento dei servizi dedicati a chi soffre, con il supporto concreto di figure professionali dedicate all'accoglienza dei pazienti del Padiglione della Tomoterapia. Un luogo simbolico della Scienza, ripensato e riallestito con il contributo dei linguaggi dell'arte, della poesia e della contemporaneità dall'artista di valenza internazionale Marco Nereo Rotelli che ha portato i suoi messaggi di bellezza e di poesia in molteplici angoli del mondo. L'installazione Sole non soli va oltre l'estetica.

Sul paramento murario verrà installata una struttura metallica e sovrapposta una parete modulare in alluminio su cui l'artista ha concepito un cosmo di raggi sui quali, con la sua cifra stilistica, ha riportato un verso di Mario Luzi, concesso dal Centro Studi Mario Luzi La Barca di Pienza.