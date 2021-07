Insulti a Saka che sbaglia il rigore, il brutto volto del calcio inglese

Wembley, Londra - Povero Bukayo Saka, che è esploso in lacrime dopo aver sbagliato l'ultimo rigore per gli inglesi, quello decisivo. Non è da questi particolari che si giudica un giocatore. E però ci sono errori che si pagano due, tre volte, se il colore della propria pelle è più scuro. I tifosi inglesi la scorsa notte si sono scatenati contro il 19enne calciatore che col suo errore dal dischetto ha consegnato la coppa di Campioni d'Europa all'Italia. Lo hanno fatto, manco a dirlo, sui social.

Italia-Inghilterra ha mostrato alcuni tratti davvero brutti dello spirito sportivo inglese. I giocatori di Sua Maestà che tolgono la medaglia di vicecampioni d'Europa, sentendosi defraudati a casa loro, la patria del calcio, il luogo in cui il football fu inventato. I tifosi dal canto loro, forti di cotanto esempio, invitato i giocatori di colore inglesi a tornare fra i banani. Ma ancor prima i fischi e i buuu all'Inno nazionale italiano.

A noi di Ragusanews piace raccontare la storia anche dalla parte dei perdenti. Ecco allora il video delle lacrime di Saka.