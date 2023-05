Internet casa: l'importanza della fibra ottica per una connessione ottimale

Negli ultimi anni sono cresciute esponenzialmente le esigenze di connettività in abito domestico.

È per questo che oggi, anche nelle abitazioni private, è sempre più diffusa la fibra ottica, una tecnologia basata su una rete altamente performante, che assicura unatrasmissione veloce e affidabile. Con questa connessione, infatti, è possibile soddisfare al meglio l’elevata richiesta di banda dei nuovi device, sempre più utilizzati nel quotidiano in numerose circostanze.

In più, è bene ricordare che, grazie a un’infrastruttura scalabile, la fibra è caratterizzata dalla capacità di evolversi e sarà dunque in grado di supportare al meglio anche i servizi e le tecnologie del futuro.



A chi rivolgersi per la fibra ottica domestica?

Per usufruire della fibra ottica in casa oggigiorno è possibile disporre di un’ampia possibilità di scelta. A questo proposito, risultano particolarmente interessanti le promozioni che comprendono anche altre utenze domestiche, così da ottimizzarne la gestione e, al contempo, di beneficiare di tariffe piuttosto competitive.

Ne costituiscono un esempio le offerte fibra proposte da Sorgenia, green-tech energy company che permette di usufruire di una connessione veloce in casa, in abbinamento a una fornitura di luce, di gas oppure a un’offerta dual fuel.

In particolare, con Sorgenia è possibile usufruire della tecnologia migliore disponibile nella propria area di riferimento: per esempio, nelle aree raggiunte dalla fibra FTTH si ha l’opportunità di scegliere tra una connessione 1 Gbps e una a 2,5 Gbps.

La prima permette di svolgere attività quotidiane come lo studio e lo smart working in modo ottimale, mentre la seconda, essendo più performante, risulta indicata soprattutto per lo streaming, il gaming oppure se si necessita di connettere più dispositivi contemporaneamente.

Nei territori cablati con fibra ottica FTTC, invece, è possibile disporre di una connessione di 200 Mbps. In quest'ultimo caso, quindi, gli utenti residenti nelle aree ancora non coperte da infrastruttura FTTH possono comunque usufruire di una connessione molto più veloce e performante rispetto all’ADSL.



Tutti i vantaggi della fibra ottica per le connessioni domestiche

Al giorno d’oggi, ci si collega alla rete con un ampio quantitativo di dispositivi, i quali restano connessi per periodi prolungati e, il più delle volte, in contemporanea.

Inoltre, i nuovi modi di intendere l'intrattenimento richiedono l'utilizzo massiccio di social network e piattaforme online per la fruizione di film e video on demand. Ma ad essere cambiate sono anche le modalità di fruizione di internet che, con la diffusione dello smartworking, dell'e-learning e della digital health, sono sempre più intrecciate alle esigenze professionali, a quelle didattiche e a quelle della telemedicina.

Senza contare la diffusione crescente anche in ambito domestico di soluzioni basate sull'IoT, che permettono di gestire, in modo completamente smart, termostati, serrature, altoparlanti, elettrodomestici e sistemi di videosorveglianza.

La fibra ottica permette di avvalersi al meglio di tutti questi servizi e dispositivi. Il merito è del sistema di cablaggio, che, grazie a filamenti in fibre di vetro ricoperti da uno strato di protezione esterno, consente il trasporto di un'ampia quantità di dati, con una velocità di trasmissione non soltanto elevata ma del tutto simmetrica in download e in upload.

Inoltre, questa tecnologia, oltre anon risentire di eventuali sovraccarichi dovuti ad accessi multipli alla rete, non è soggetta a diafonie, a interferenze, e non diventa meno performante con l'aumentare della distanza dal modem principale.

Connettersi con la fibra ottica, in aggiunta, grazie a una rete non suscettibile alle temperature esterne né a eventuali problematiche di origine atmosferica, permette di tutelare la connettività domestica da ogni possibile disservizio.

Inoltre, consente di avere una connessione generalmente priva di scatti, ritardi o interruzioni: elementi fondamentali per godere di una visione più fluida dello streaming, anche in presenza di video di qualità Ultra High Definition 4K, e accedere a un'esperienza di gaming migliorata.

A prescindere che si tratti di ampliare le frontiere dell’intrattenimento o di soddisfare necessità di carattere professionale, usufruire della fibra ottica in casa dà quindi la possibilità di beneficiare a 360 gradi delle possibilità messe a disposizione dalle nuove tecnologie così come delle innovazioni che caratterizzeranno la società del futuro.