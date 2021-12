Internet, nzoccu è? Per tre siciliani su 10 è un universo sconosciuto

Ragusa - Tre siciliani su dieci non navigano sul web e quelli che usano e-commerce, internet banking e social ancora meno. I nostri conterranei in Rete comprano soprattutto pigiami, creme snellenti e abbonamenti alle pay-tv; ma anche alimentari e arredamento. Amazon è la piattaforma preferita seguita da Ebay e Subito.it, ma la maggioranza preferisce il bottegaio sotto casa. L’identikit dell'internauta medio emerge dall'analisi degli acquisti online del 2021 e dai tracciati Eurostat sul consumo digitale: in Europa solo Albania, Bulgaria, Turchia e Serbia fanno meno della Sicilia.

Sette siciliani su 10 ammettono di non aver mai comprato online neanche un cotton fioc, figuriamoci avventurarsi in un bonifico. Non solo anziani dei paesi: quasi metà dei giovani non ha un profilo Facebook e Instagram sul telefonino, i social preferiti dagli isolani, seguiti da Tiktok. Se in Italia solo la Sardegna eguaglia la Sicilia per scarso utilizzo della rete, l’Isola è all’ultimo posto delle classifiche europee. I paesi nordici, più ricchi e freddi, sono quelli in cui si naviga più tempo; sull’Isola si preferisce ancora incontrarsi all’aperto.