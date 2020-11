Intrattenimento digitale. Come divertirsi con gli amici anche a distanza

Con l’ultimo giro di vite dato dal governo, possiamo dire che per molti il tempo passato a casa è aumentato in modo significativo. Con tutte le attività in cui si concentrava l’intrattenimento chiuse o con orario ridotto: bar e ristoranti, sale da gioco, palestre, piscine; il problema che per la maggior parte di noi si pone oggi è come condurre una vita ancora sana e attiva durante questo periodo. Non di certo all’ultimo posto, ma invece centrale per il nostro benessere c’è il trovare il modo di divertirsi, di evitare la solitudine, di riuscire a sentirsi parte di una comunità. Allo stato attuale però, dovremo rinunciare, almeno per un po’, al nostro buon aperitivo passato in compagnia all’uscita dal lavoro e imparare a divertirci distanziati o a distanza. L’impresa che a prima vista sembra ardua, può essere superata grazie alla creatività che caratterizza ognuno di noi, ma anche facilitata dagli strumenti tecnologici che abbiamo oggi a disposizione che se usati con moderazione e ingegnandosi un po’ possono rivelarsi di grande sostegno in questi frangenti.

Organizza il tuo film festival personale

La tecnologia non ci ha solo resi dipendenti dai dispositivi che ci portiamo ormai ovunque, ci permette di fruire degli stessi contenuti in ogni angolo del globo, basta semplicemente avere una buona Wi-Fi. Perché allora non organizzare una serata cinema con gli amici? Attraverso le videochiamate possiamo facilmente interrompere la riproduzione, fare un brindisi insieme, decidere la nostra scaletta di serie tv da guardare per il prossimo mese e tanto altro. Non tutti sanno che Netflix, ad esempio, ha da poco introdotto il Netflix party proprio per condividere con gli amici le serate cinema.

Concediti un po’ di relax con un gioco online

Facebook ha un’intera sezione dedicata al gioco online in solitaria o in modalità multiplayer. Puoi invitare in qualunque momento i tuoi amici a sfidarsi su un numero potenzialmente illimitato di giochi: da Scarabeo, a Cooking Mama, ai giochi di carte come Black Jack. Avrai solo l’imbarazzo della scelta. Anche se sale gioco e bingo sono chiusi in tutta Italia, puoi trovare una lista casino online aams su cui potrai giocare e in completa sicurezza, poiché i siti autorizzati dal ADM cioè l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come ad esempio Betaland, sono obbligati a applicare ai tuoi depositi un sistema di sicurezza di crittografia avanzato.

Continua a mantenere le tue routine

Se quello che ci sta intorno sta cambiando, non è detto che dobbiamo necessariamente stravolgere la nostra vita. Con molti che sono costretti a lavorare da casa o, purtroppo a non lavorare affatto, mantenere in essere le proprie routine quotidiane può aiutare a sentirsi meno isolati e a disagio. Per chi è abituato a fare colazione alle 7 e poi guardare le ultime notizie, nulla gli vieta di continuare a farlo. Oppure, se il martedì è da sempre il giorno del ritrovo con gli amici per un aperitivo al bar, perché non organizzarlo da casa con una videochiamata di gruppo?

Progettare per il futuro

Anche se al momento neanche gli esperti sanno quanto potrà realmente durare questa pandemia, potrebbe essere il momento giusto di darsi il tempo di ragionare su ciò che riteniamo prioritario realizzare nel nostro prossimo futuro. Ma, anche, perché non contattare gli amici con cui si è sempre pensato di iniziare un’attività? Ora potreste avere il tempo e lo spazio finalmente di dedicarvi anima e corpo a come dare vita alla vostra idea progettuale. Pensare a progetti futuri è tra l’altro anche un ottimo metodo per avere una prospettiva ottimista sui prossimi avvenimenti e per creare legami con gli altri.