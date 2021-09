Investimenti online: boom di nuovi utenti per le piattaforme di trading

Il mondo degli investimenti si è evoluto col tempo e, ad oggi, è in gran parte concentrato sul web. Questo perché online si può giungere nei mercati di tutto il mondo senza doversi spostare fisicamente dalla propria postazione del PC e con vantaggi ulteriori che in passato non c'erano: per questo, sempre più appassionati ricercano i migliori portali con broker rigorosamente certificati per fare trading.

Mentre in banca, acquistando un'azione, occorreva investire una somma ragguardevole sperando in un vantaggio che equivalesse a un indice positivo del mercato, con il trading l'investimento è personalizzato e le possibilità sono molteplici. Per fare trading online è però opportuno affidarsi a broker certificati. A questo proposito, è possibile guardare la lista migliori piattaforme di trading realizzata dagli esperti di e-conomy.it, della quale fanno parte e-Toro, OBR Invest e IQ Option, tra le più apprezzate dagli utenti.

Come riconoscere i portali di trading più attendibili

Un buon portale di trading deve indicare in primis la licenza ufficiale del broker, solitamente rilasciata da CySEC, un organo costituzionale cipriota. CONSOB, invece, regolamenta i mercati per quanto concerne l'Italia e verifica che tutto sia regolare nelle operazioni finanziarie dei mercati. Altro elemento importante è rappresentato dal deposito minimo che dev'essere sempre molto ragionevole e, soprattutto, non deve essere mai essere seguito da richieste ulteriori o commissioni sulle operazioni.

Chi si iscrive a un portale può essere un trader neofita che ha bisogno di formazione pratica e questo è un altro strumento che i broker più attendibili offrono a titolo gratuito: esistono molti e-book o video corsi che sono facili da capire proprio perché si basano su esempi reali e non solo su teorie astratte che non sarebbero altrimenti intuitive. A completare questa prima fase didattica sono molto spesso i conti DEMO, ovvero conti virtuali dove non si investono soldi reali, ma si possono svolgere in simulazione operazioni di ogni tipo, come in una vera e propria palestra del trading.

Infine, la varietà degli investimenti è un'altra discriminante importante: seppure ormai i portali più attendibili consentano di variare già molto in tal senso, alcuni sono più specializzati sul mercato del Forex piuttosto che su quello delle criptovalute, per fare un paio di esempi. In linea generale, operando su un conto DEMO il trader può già rendersi conto di quale sia l'asset o il mercato con il quale si trova meglio e optare per l'uno o l'altro broker.



Che operazioni si possono svolgere su un portale di trading online

Per iniziare a fare trading online, tanti broker offrono anche l'utile funzione del copy trading, altrimenti detto trading automatico. Si tratta di impostare il proprio account in modo che ricopi, letteralmente, le mosse dei popular investors più celebri che già abbiano ottenuto successi. Ciò comporta molteplici vantaggi: non dover studiare i mercati investendo tempo, elemento che porta spesso anche i trader più navigati a sfruttarlo; poter osservare i migliori all'opera, magari imparando qualcosa in più; e, infine, concedersi delle possibilità ulteriori di successo.

Una delle operazioni finanziarie da poter invece svolgere in piena autonomia è invece quella dei CFD, i contratti per differenza e rappresenta una scelta fra le più versatili e gettonate dai trader. In questo caso, lo studio dei mercati si rivela fondamentale, per cui si possono anche cogliere i segnali di trading gratuiti che moltissimi portali mettono a disposizione: si tratta di un'analisi tecnica puntuale che prende in considerazione lo storico di un asset, impostandone il trend secondo statistiche e princìpi ben precisi.

Il bene di base, dunque, può essere impostato come in risalita nell'immediato futuro oppure persino in discesa (rispettivamente posizione long e posizione short). A una previsione corretta può equivalere un vantaggio.