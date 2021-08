Investimenti online: i libri più gettonati per fare trading

Il trading online è sicuramente una delle tendenze del momento, in grado di appassionare un numero sempre maggiore di persone anche in Italia.

Alcune ricerche del settore avevano stimato che nel 2018 fossero almeno sei milioni i trader italiani, oggi questo numero è sicuramente cresciuto in modo significativo, soprattutto grazie al boom dell’ultimo biennio. Gli italiani sono infatti un popolo di risparmiatori a cui piace investire e il trading online è ormai il modo più semplice ed economico per farlo.

L’incremento degli aspiranti investitori ha determinato un trend positivo anche per il settore dell’educazione finanziaria: è ormai radicata, infatti, la consapevolezza che per investire consapevolmente sia necessario formarsi in modo adeguato.

A questo proposito, una valida risorsa è rappresentata senza dubbio dai libri sul trading online, che mettono a disposizione degli aspiranti traders nozioni, informazioni e strumenti indispensabili per muovere i primi passi nel mondo degli investimenti.

Sul web è possibile trovare un’offerta molto ampia in tal senso e ciò comporta la necessità di saper scegliere quelli più adatti alle proprie circostanze. Per prima cosa, è importante sottolineare come sia possibile individuare libri sul trading online di qualità tanto tra i testi gratuiti che tra le proposte a pagamento: sarà dunque importante prestare attenzione a determinati fattori in fase di scelta, per individuare la risorsa per iniziare a investire più adatta alle proprie necessità.



Come scegliere un libro sul trading online

Un libro sul trading online, al pari di qualsiasi testo che si rivolge ad un pubblico, dovrebbe essere facilmente comprensibile da tutti e non destinato soltanto a coloro che dispongono di una particolare conoscenza dell’ambito economico e finanziario. Ciò è particolarmente importante per libri “di base” che si rivolgono ai principianti, mentre è invece naturale che un libro destinato a chi è già un esperto del settore possa avere un linguaggio maggiormente tecnico e specifico.

Inoltre un buon testo dovrebbe sempre contenere:

Panoramica sui rischi e sui possibili profitti ;

Nozioni di base su un investimento;

Casi pratici da studiare;

Alcuni esempi di strategie semplici ;

Consigli utili per principianti;

Aiuti nella scelta della piattaforma ideale.

L’unione di tutti questi aspetti permette di trovare il miglior libro per una persona che intende iniziare a fare trading. Ovviamente è importante comunque considerare che non esiste un testo migliore in assoluto ma semplicemente ogni persona ha la necessità di individuare quello che si adatta meglio alle proprie circostanze personali. I libri più gettonati sono infatti degli esempi che riescono a raggruppare in modo eccellente questi aspetti principali.



I libri più gettonati del momento

I libri sul trading online possono essere acquistati nelle librerie online oppure scaricati direttamente sulle piattaforme dei broker. Uno dei più utilizzati del momento è sicuramente l’ebook realizzato da OBRinvest che può essere scaricato gratuitamente online e che è stato definito dagli esperti del settore come un testo ideale per i principianti che possono così capire come funziona il trading online e di conseguenza valutare come elaborare la propria strategia d’investimento.

In modo particolare questo libro è particolarmente adatto a coloro che desiderano acquisire competenze in modo rapido, così da poter iniziare il prima possibile a fare trading. Altri testi attualmente molto gettonati sono “Trading online for Dummies” scritto dall’esperto del settore Andrea Fiorini. Anche questo testo è ideale per i principianti perché ha un costo decisamente contenuto e un linguaggio semplice.

Degno di nota è poi anche “La mente del trader: Trading vincente senza farsi condizionare dalle emozioni (Marketing e management)”, scritto da Giacomo Probo. Anche in questo caso si tratta di un ottimo libro che sviscera anche degli interessanti aspetti di tipo psicologico, insiti nel trading. Questo è un testo ideale per chi desidera imparare anche a gestire anche le proprie emozioni nel fare trading e quindi pensato per un pubblico di livello intermedio.