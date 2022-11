Io Leggo Perchè, a Scicli c'è Sofia, la mucca musicista

Scicli - #IOLEGGOPERCHÉ: il progetto approda anche alla Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “G.Dantoni” "Mens sana in corpore sano". "Il libro e lo sport per un futuro più inclusivo ". Questa è la tematica che è stata inserita nel Progetto Lettura per l'anno scolastico in corso per l'iniziativa nazionale "ioleggoperché" rivolta ai bambini della Scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo "G.Dantoni".

È stata una settimana intensa iniziata con la visita alla biblioteca comunale e proseguita con le attività proposte nel plesso che hanno avuto come denominatore comune l'inclusione. Le insegnanti della Scuola dell'Infanzia “Valverde” hanno dedicato una parte della progettazione a queste giornate per sensibilizzare i bambini alla lettura e allo sport, due dimensioni di crescita per la persona e per la società.

I bambini di cinque anni sono stati coinvolti nell'ascolto e nella visione della storia "Sofia la mucca musicista "di Geoffroy de Pennart, un bel libro sulla diversità e l'accettazione dell'altro. I bambini di quattro anni, invece, hanno ascoltato e guardato la storia "Un leone dentro" di Rachel Bright e hanno capito che non bisogna avere paura perché "tutti abbiamo un topolino e un leone dentro".

Infine i bimbi di tre anni si sono cimentati nell'ascolto e nella visione della storia "La puzzetta più grande del mondo" di Rafael Ordonez, che ha riscosso un successo strepitoso tra i piccoli lettori, deliziati dalle colorate illustrazioni. Ogni lettura è stata seguita da percorsi animati e giochi motori (Muoviamoci con le storie). Un buon libro può offrire ai più piccoli stimoli per poter riflettere con attenzione e curiosità sui modelli educativi e culturali che molto spesso ancora oggi nella realtà comprendono giudizi, pregiudizi e stereotipi nelle relazioni tra bambini/e, con gli adulti e le famiglie.

Costruiamo con i libri il mondo del futuro, come recita la campagna di quest'anno e doniamo, dunque, i libri alle biblioteche scolastiche. Viva i libri!