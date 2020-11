iPhone 12 Pro Max, la fotocamera

E' l’iPhone più grande di sempre, con uno schermo da 6,7”. L'iPhone 12 Pro Max è arrivato nei negozi Apple e ha una triplice fotocamera posteriore. Apple è riuscita a migliorare la sua fotografia computazionale. L'iPhone 12 Pro Max restituisce immagini estremamente nitide, ricche di dettagli, malleabili nella fase di editing, ma soprattutto coerenti alla realtà nella gestione cromatica, con prestazioni spesso superiori a quelle di una fotocamera compatta o semi-professionale.

La configurazione della fotocamera

La configurazione di base della fotocamera dell’iPhone 12 Pro Max prevede tre ottiche, come quella del 12 Pro: un ultra-grandangolo da 13mm f/2.4, un grandangolo da 26mm f/1.6 come obiettivo principale e un teleobiettivo, che tuttavia su questo modello ha una focale equivalente più lunga da 65mm, contro i 52mm del fratello minore, per un’escursione focale complessiva di 5X.

La lunghezza focale del teleobiettivo però non è l’unica differenza fra i due iPhone 12 Pro. Sul Max infatti Apple ha dotato la fotocamera principale da 26mm di un sensore più grande del 47% rispetto al modello precedente, con pixel più larghi da 1,7µm.

L’altro elemento distintivo è la presenza, sempre sul sensore principale, di un nuovo sistema di stabilizzazione “sensor shift” simile a quella che su una fotocamera tradizionale chiameremmo “IBIS” (In Body Image Stabilization, cioè stabilizzazione sul corpo macchina). Con questo sistema, non è l’ottica che viene “ammortizzata”, bensì il sensore, la cui posizione viene corretta in risposta ai movimenti del telefono fino a 5000 volte al secondo. Fra tutte le novità “meccaniche” della fotocamera di iPhone 12 Pro Max, questa è quella più evidente nell’uso quotidiano, soprattutto quando si gira un filmato, o quando si scattano foto in modalità notturna a mano libera.

Hardware

Il nuovo iPhone ha lo stesso processore che alimenta tutta la nuova lineup, ossia il processore Apple A14 Bionic realizzato dall’azienda di Cupertino con il processo produttivo a 5 nanometri. A questo chip si affianca la nuova Neural Engine che porta con se miglioramenti come lo Smart HDR 3.0 e Deep Fusion nell’ambito fotografico e una più rapida e precisa analisi delle nostre abitudini per migliorare i suggerimenti di Siri. Anche iPhone 12 Pro Max mette in mostra delle prestazioni da vero top di gamma senza incertezze e impuntanti, preservando sempre delle temperature di esercizio nella norma.

Rispetto ai modelli base e quindi esattamente come iPhone 12 Pro, anche iPhone 12 Pro Max viene offerto con dei tagli di memoria raddoppiati. Si parte infatti da 128 GB e si sale poi a 256 GB e a 512 GB.

Un 5G inutilizzabile

La novità più grande rispetto agli iPhone 11 è rappresentata dall‘arrivo del 5G che in Italia è al momento poco sfruttabile per due motivi: il primo riguarda la distribuzione sul territorio della tecnologia, ancora limitata alle grandi città (e nemmeno a tutte) e in secondo luogo la considerazione è tipicamente economica, dal momento che gli operatori che sono già 5G-ready hanno presentato offerte tutt’altro che economiche. In definitiva se state pensando di passare ad iPhone 12 Pro Max per essere pronti per il 5G, probabilmente potete attendere un altro anno, in modo tale che le infrastrutture saranno più pronte, in Italia ma anche altrove.

Software

iOS 14 è il sistema operativo che muove iPhone 12 Pro Max e lo fa esattamente come sui precedenti modelli, cioè con delle specifiche ottimizzazioni per gli schermi più grandi quando le app vengono utilizzate in modalità orizzontale. Di fabbrica saranno app come Mail, Calendario, Impostazioni, Promemoria a ruotare e a “dividersi” in due finestre, ma ormai su App Store è possibile reperire un numero piuttosto ampio di software che beneficiano della maggiore diagonale di schermo degli iPhone Max (ex Plus).

Batteria

Da grandi dimensioni derivano grandi autonomie. iPhone 12 Pro Max sfrutta al meglio le sue dimensioni includendo una batteria particolarmente grande e longeva. I risultati sono stati strepitosi e in alcune giornate di utilizzo siamo riusciti a raggiungere anche le 9 ore di schermo attivo (in qualche occasione anche 10) con un utilizzo medio, non troppo spingo ma nemmeno leggero. Normale consultazione di email, browsing con Safari, qualche foto e alcuni video su YouTube. Poi Instagram, tanto Instagram. Nel complesso i risultati sono in linea con quelli di iPhone 11 Pro Max e forse anche lievemente più convincenti.

Prezzo: si parte da 1289 euro

Si parte pagando 1289 euro per la versione base da 128 GB, salendo di cento euro per ogni upgrade di memoria. Tanti davvero.