iPhone danneggiati dall’acqua, 10 milioni di multa ad Apple

Ma quale resistenti all’acqua? Gli iPhone in commercio si danneggiano eccome se si bagnano anche per poco tempo. L’Antitrust ha deciso di multare con 10 milioni di euro Apple per la pubblicità, giudicata ingannevole, che vantava la resistenza dei suoi smartphone all'acqua (addirittura per mezzora e a 4 metri di profondità) e per essersi rifiutata di prestare assistenza ai modelli compromessi nelle loro funzionalità dal contatto con il liquido, violando così i diritti dei consumatori riconosciuti dalla legge.

Pratiche commerciali scorrette il capo d’imputazione, per la diffusione di messaggi promozionali in cui venivano esaltate inesistenti qualità impermeabili dei telefonini. I dispositivii pubblicizzati sono iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11pro e iPhone 11 pro Max. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato nota anche la contraddittoria indicazione finale dello spot - "la garanzia non copre i danni provocati da liquidi" - in totale contrasto con le caratteristiche vantate dai cellulari.