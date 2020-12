Ippolito: "Chi è guarito non deve vaccinarsi". E attacca i colleghi "star"

Secondo il direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, “chi ha già avuto il Covid non si deve vaccinare perché ha degli anticorpi naturali”. I guariti dall’infezione, teoricamente, non dovrebbero essere quindi interessati dalla grande campagna di vaccinazione nazionale prospettata a partire dalla fine gennaio. “Semmai si dovrà controllare il livello di anticorpi - spiega il medico a Radio anch’io - e quando questi dovessero scendere si può considerare una vaccinazione”, ha spiegato Ippolito.

Mercoledì Ippolito si è scagliato duramente anche contro i tanti virologi ed epidemiologi ed esperti che affollano da mesi le televisioni: “ Continuano a parlare persone che lo fanno senza avere cervello sufficiente o perché sono prezzolati. C'è gente che si fa pagare per andare in televisione, così come c'è chi si raccomanda ai giornalisti pur di andarci, o persone i cui uffici stampa chiedono 'uno spazio tv' al giornalista amico". "Ciò - ha dichiarato, intervistato da Sky Tg24 - sta trasformando quella che era l'infodemia dei primi tempi in una vera guerra di comunicazione”. Non manca tuttavia, in Rete, chi gli fa notare di aver pronunciato a sua volta l'anatema dal pulpito, appunto, del piccolo schermo.