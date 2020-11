Ippolito: "Rischio terza ondata a gennaio"

C’è il serio “rischio terza ondata a gennaio, occorre molta attenzione a Natale e Capodanno”. Veglioni e cenoni potrebbero far ripartire in quarta l’ondata di contagi che, a seguito delle strette in corso, dovrebbe calare proprio nel periodo delle festività natalizie. Sarà un momento cruciale in cui è resterà assolutamente vietato abbassare la guardia con la tentazione di brindisi e rimpatriate. Anche perché “dobbiamo ancora capire se si sta raffreddando la seconda, di ondata” avverte Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma e componente del Comitato tecnico scientifico.

“A gennaio dovremo comunque fare attenzione alla terza – afferma, intervistato da Il Messaggero -. Successe anche con la Spagnola, le ondate furono tre. E dobbiamo evitare a Natale e a Capodanno di commettere gli stessi errori dell’estate”. Non solo: il Coronavirus rischia di mischiarsi in quel periodo dell’anno con il picco dell’influenza stagionale, contro cui scarseggiano i vaccini, creando un effetto esplosivo, nelle case e negli ospedali già al collasso. Si tratta quindi di stringere i denti almeno fino all’Epifania, poi “entro primavera - conclude il medico - partirà l’operazione per proteggere gli italiani con i vaccini anti Covid, arriveranno i monoclonali. Ecco, non possiamo essere imprudenti: proprio all’inizio dell’anno prossimo potremo iniziare a controllare la pandemia”.