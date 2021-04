Iriminio, la pista ciclabile permetterà di fruire della riserva

Ragusa - La Regione siciliana ha assegnato un finanziamento di 3 milioni e 600 mila euro per la reliazzazione del prolungamento della pista ciclabile che collegherà Marina di Ragusa a Playa Grande, in territorio di Scicli.

"La graduatoria è ancora provvisoria ma ci fa assolutamente ben sperare: il progetto per la realizzazione di un sistema ciclopedonale per fruire in maniera ecologica della Riserva del Fiume Irminio è stato ammesso a finanziamento -dice il sindaco Peppe Cassì-.

In continuità con la pista ciclopedonale di prossima realizzazione che da Piazza Malta arriverà fino alla pre-riserva, la ciclomobilità entrerà così in maniera green e sostenibile dentro l’area naturale.

Con un sistema di piattaforme, infatti, cittadini e turisti potranno fruire della riserva in maniera sicura e senza invadere gli spazi naturali, con flora e fauna assolutamente preservati. E’ un progetto innovativo, che ha subito suscitato l’interesse della Regione perché permetterà di rendere il nostro litorale ancora più attrattivo, tutelato e valorizzato.

Ideato dal nostro ufficio ai Lavori pubblici, il piano è il frutto di un’ampia sinergia, tradotta in un protocollo di intesa tra il Comune di Ragusa, il Libero Consorzio, il Comune di Scicli, nel cui territorio ricade parte dell’opera, e altri nove soggetti tra associazioni ambientaliste e sportive.

Il progetto ha ricevuto un ampio punteggio che lo pone al quinto posto tra quelli ammissibili a finanziamento, ed è anche quello con l’importo maggiore, pari a 3,6 milioni di euro sui 16 messi a bando dalla Regione Siciliana per “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo” del PO FESR SICILIA 2014-2020".