Isolati a casa per 10 giorni i 1.115 siciliani arrivati da Londra

Dovranno restare a casa per almeno 10 giorni i 1.115 siciliani giunti nell’ultima settimana sull’Isola dal Regno Unito, per scongiurare la propagazione della variante inglese del Covid nel caso l’avessero contratta. L’Asp li ha già contattati uno a uno per notificare l’isolamento fiduciario prima di ripetere il tampone. La metà risiede in provincia di Palermo. Finora 3 passeggeri sono risultati positivi al test molecolare, per altri 2 il risultato è ancora incerto. Per capire se sono stati infettati dalla mutazione, bisognerà infatti “sequenziare” il virus e ripetere il test almeno due volte.

La restrizione non vale per chi è rientrato prima di domenica 14 – quando è entrata in vigore l’ordinanza Musumeci sugli screening a tappeto fino al 6 gennaio per chiunque rientra da oltre Stretto - e aveva già eseguito il tampone prima della partenza dalla Gran Bretagna. Sempre che la nuova versione del Covid, più contagiosa, sia rimasta circoscritta alla Manica e non sia già dilagata anche nel resto nei paesi Ue, come la Germania, che continua a macinare record di contagi nonostante il lockdown. Ieri il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha confermato infatti che la variante inglese circola già da novembre in Europa e non ha escluso che possa essere già arrivata in Italia e in Sicilia. In questo caso, il blocco nei confronti dell’Inghilterra si rivelerà di fatto inutile.

Si è appreso intanto che è l’ospedale Civico di Palermo il prescelto per inaugurare il V-day, che partirà anche in Sicilia domenica 27 dicembre: una somministrazione simbolica, a cui parteciperà anche l’assessore alla Salute Ruggero Razza, in vista dell’avvio della campagna vera e propria che inizierà solo dopo Capodanno con l’arrivo delle prime 129mila dosi Pfizer. Ad oggi sono oltre 18mila le pre-adesioni giunte in tre giorni sul sito Siciliacoronavirus, a fronte di una platea di 141mila persone individuate fra i vari operatori sanitari. Non molte in verità, ma c’è ancora tempo per iscriversi.