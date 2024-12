Ispica - Il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha stanziato, per il tramite del Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa, 150.000 euro per la sostituzione della elettropompa e quadri necessari a svuotare dell’acqua accumulata, dopo ogni alluvione o abbondanti piogge, nel Pantano Gariffi che rappresenta il “contenitore” del bassopiano. Grazie a queste pompe l’acqua dovrà essere sollevata e scaricata in mare.

Ne dà notizia il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini.