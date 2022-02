Ispica a "I Fatti Vostri" VIDEO

Ispica - Ispica protagonista nella puntata de "I fatti vostri" in onda ieri su Rai2: per chi se la fosse persa il programma di Rai2 ha condiviso ieri sera il sui suoi canali social il collegamento in onda con la città ragusana, celebre per l’eccellenza del Formaggio Ragusano D.O.P. Floridia.