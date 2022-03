Ispica e Atalanta affiliate nel nome nel calcio

Ispica - Il 16 Marzo 2022 la scuola Calcio Élite A.S.D Ispica Academy "Peppino Moltisanti" ha avuto l'onore di incontrare l'allenatore Atalantino Andrea Di Cintio.

Di Cintio è il Tecnico responsabile delle società affiliate Atalanta e in questa occasione ha finalmente avuto la possibilità di visitare l’affiliata di Ispica, unica della provincia di Ragusa, dopo anni di attesa - causa Covid - e attuando tutte le misure di sicurezza, presso il campo sportivo G. Moltisanti ad Ispica.

L’evento è stato un’importante occasione di confronto per interagire direttamente con Mister Di Cintio che ha trattato diversi temi consolidando le tecniche e linee guida dell'Atalanta che gli allievi dell’A.S.D Ispica Academy, come i ragazzi di Bergamo, svolgono nel quotidiano. Durante l'incontro, durato dalle 15.00 alle 20.00, porte aperte anche ai Partner pozzallesi dell' A.S.D. Young Pozzallo e alle famiglie dei ragazzi che hanno avuto il piacere di condividere questa esperienza di crescita formativa personale e calcistica.

Ancora una volta grazie ad Angelo Falco, Responsabile Tecnico dell' A.S.D. Ispica Academy, nonché Vicepresidente AIAC Ragusa - Associazione Italiana Allenatori Calcio Ragusa - i giovani Ispicesi hanno avuto la possibilità di partecipare ad un evento unico per il settore calcistico provinciale. Il primo di una serie di incontri futuri.

Angelo con dedizione e passione ha fatto del calcio una ragione di vita, una missione, che trasmette con entusiasmo, passione e professionalità ai suoi allievi. In questi anni non ha mai smesso di formarsi attraverso costanti trasferte di aggiornamento tecnico a Bergamo.