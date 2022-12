Ispica. Il presepe vivente dei piccoli

Ispica - Un tuffo nel passato per far rivivere ai bambini di oggi antiche tradizioni e mestieri immersi in una location altamente suggestiva, quale è la zona del Parco archeologica della Forza. Circa 100 bambini, dei plessi di scuola dell’infanzia "Madre Maria Crocifissa Curcio" e "Sant'Antonio, dell’I.C “Leonardo da Vinci”, hanno vissuto ieri un momento di festa insieme alle famiglie, rendendosi protagonisti di un evento che li aiuta ancor più a creare una rete con il territorio, scoprendo tradizioni a loro sconosciute. I due plessi dell’istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” di Ispica, in collaborazione con la PromoEventi, organizzatrice del Presepe Vivente, hanno messo in scena la rappresentazione della natività, coadiuvati dalle loro maestre e supportati dai genitori che hanno collaborato per rendere il tutto perfetto e armonioso possibile.

Presente all’iniziativa anche il dirigente scolastico Prof. Alberto Moltisanti.