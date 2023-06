Ispica piange Damiano Gugliotta

Ispica - Un grande dolore ha colto la comunità di Ispica. Damiano Gugliotta, 41 anni, ha cessato di vivere oggi in seguito a una malattia. Era dipendente della Banca Agricola Popolare di Ragusa e appassionato vespista e socio del Vespa Club ispicese.

Tra i messaggi di cordoglio più commossi: "Damiano.

A te che hai insegnato a tutti cosa volesse dire godersi ogni attimo, stringersi forte alla vita e amare la sua bellezza, a prescindere dalle guerre che hai dovuto combattere e che ti hanno portato via da noi. La tua fame di vita, di luce, la forza con la quale hai sfidato con vigore quel mostro, hanno dimostrato che uomo coraggioso tu sia stato, che non ti sei rifugiato nel dolore, nonostante lo sconforto e il male che pativi, ma hai cercato sempre di risalire a galla. Sei stato un prode guerriero su questa terra e sono sicura che sarai un meraviglioso angelo in vespa che suona la chitarra nei cieli e che, vicino alla tua dolcissima nonna, saprai alleviare lo strazio di Mariagrazia, Saro, Lara e ogni persona abbia avuto la gioia di far parte della tua vita. Ho avuto l'onore di averti al mio fianco mentre ricevevo in me lo Spirito Santo, per cui il nostro legame è qualcosa di indissolubile che viene da Dio e sarà sempre perfetto ed eterno. Ti auguro non i cieli blu, ma mille arcobaleni nei quali tu possa librarti in volo e diffondere felicità e forza. Vola libero, Damianuccio mio, tra le braccia di nostro Signore. Possa la tua anima riposare nell'amore di Dio. ❤️ See you again, la tua figlioccia".