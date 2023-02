Ispica piange l'imprenditore Nanè Calabrese

Ispica - E' scomparso Nané Calabrese, imprenditore agricolo ispicese che insieme ai fratelli Peppino, Pietro ha fatto la storia dell'impresa agricola in provincia di Ragusa.

"Nané era un uomo buono e generoso. Lo ricordiamo tutti per il suo intenso lavoro sempre all'avanguardia, per il suo tratto coinvolgente, per la sua sollecitudine verso gli amici, per la sua onestà e per la sua umanità sempre sorridente", lo commemora il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini.

Nanè lascia la moglie Sarina e i figli Carmelo, Sonia e Gaetano.