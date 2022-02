Ispica - E' un moltiplicarsi di testimonianze di cordoglio in queste ore dopo la notizia della scomparsa della professoressa Mirella Agnello. Mamma, nonna, donna di scuola, riferimento valoriale e culturale per tante generazioni di studenti. E' venuta meno dopo lunga malattia.

Insegnante di educazione fisica al liceo classico di Ispica, era una grande appassionata di teatro, passione che è riuscita a trasfondere nei suoi alunni, infondendo in loro passione per la cultura e per il mondo.