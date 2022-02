Ispica, quel che resta della Chiesa di San Pancrati VIDEO

Ispica – Le telecamere della community “Walking in Nature” in visita alla chiesa di S. Pancrati (o Pancrazio), raro esempio di struttura religiosa bizantina costruita in muratura: sarà protagonista di uno dei loro prossimi reportage. L'edificio, oggi purtroppo allo stato di rudere, aveva uno sviluppo a pianta longitudinale con presbiterio a trifoglio scandito, oltre che dall'abside, anche da due ampie celle laterali che ricordano le più tipiche forme delle cube.

La chiesa ha una storia antichissima, che affonda alle radici del cristianesimo, e poggia su un basamento roccioso in calcare spianato, coperto una volta da un pavimento in coccio pesto di cui rimangono poche tracce. Probabile la presenza nell'area presbiteriale di numerosi affreschi, da tempo del tutto scomparsi. Non sarebbe opportuno un bel recupero di questo monumento archeologico?