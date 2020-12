Italia in giallo col Natale in rosso: il Dpcm che ci sistemerà per le feste

Il gran giorno è quasi arrivato: domani sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte scioglierà gli enigmi, che ci hanno arrovellato per tutta la settimana, sulle vacanze di Natale che passeremo. Se ne sono dette tante, quel che è certo è che qual che siano gli allentamenti annunciati, questi partiranno da venerdì per terminare comunque a ridosso del momento clou delle feste di fine anno. Dopo le aperture, dal 20 dicembre almeno fino all’Epifania subentreranno invece le restrizioni, studiate apposta per il periodo “caldo”. Solo la didattica dovrebbe tornare in presenza, dal 7 gennaio, anche alle scuole superiori. Nella maggioranza si allarga tuttavia in queste ore il fronte di chi vorrebbe riaprirle già dal 14 dicembre: una settimana di “reunion” tra prof e studenti, per i compiti delle vacanze, gli auguri, e per non mandare del tutto in quarantena questa prima zoppicante parte dell’anno scolastico.

Per le restanti attività e professioni a tutt’oggi limitate se ne riparla direttamente a metà gennaio, quando si potrà avere un primissimo quadro di come ci saremo comportati. Inclusi gli spostamenti interregionali, tranne pochissime eccezioni di carattere familiare oltre a lavoro e salute. Piste da sci, centri sportivi, albergatori e ristoratori dovranno aspettare ancora un mese e mezzo, il 15 gennaio, per vedere qualche apertura. Per non parlare di cinema e teatri, abituati anche loro a fare il pieno a cavallo dell’anno nuovo. Da questo weekend pare ci ritroveremo, insomma, nella contraddittoria situazione di un’Italia ufficialmente quasi tutta gialla, visto il calo generale dei contagi, ma - almeno per quella ventina di giorni - con delle restrizioni da zona rossa su circolazione e assembramenti: dal coprifuoco alle 22 alle tavolate ridotte, fino alla quarantena per chi va o torna dall’estero.