Italia, verso il coprifuoco alle 23

Roma - Il coprifuoco non più fino alle 22, ma fino alle 23. Il governo Draghi si riunisce lunedì per decidere le nuove riaperture. Il presidente Mario Draghi ha convocato la cabina di regiaper decidere che cosa inserire nel nuovo decreto che dovrebbe entrare in vigore il 24 maggio e riscrivere le date che erano già state decise.

Il compromesso prevede che dal 24 maggio l’orario del divieto di circolazione venga spostato alle 23 per terminare alle 5. Draghi non vuole andare oltre, l’ala aperturista preme per farlo scattare a mezzanotte.

Riapertura dei ristoranti al chiuso

La riapertura dei ristoranti e dei bar al chiuso è fissata al 1 giugno. I ministri del centrodestra chiederanno di anticiparla al 24. La seconda questione riguarda l’apertura serale. L’ala aperturista chiede di prevedere subito che i ristoranti possano rimanere aperti anche la sera e non, come è previsto, dalle 5 alle 18.

Il decreto prevede che nei bar e nei ristoranti si possa all’aperto e al chiuso soltanto con consumazione al tavolo. C’è l’accordo per consentire a chi va al bar di consumare al bancone. La data di inizio dovrà essere decisa: dal 24 oppure dal 1 giugno.

Banchetti matrimoni

Non c’è ancora una data per i banchetti dopo i matrimoni. Le associazioni di categoria hanno già inviato al governo un protocollo che prevede la partecipazione degli invitati con la certificazione verde (vaccinati con doppia dose, guariti, tampone negativo nelle 48 ore precedenti). È possibile che su questa base la riapertura dei banchetti possa avvenire dal 15 giugno.