Italiani sono sempre più attratti dai casinò svizzeri: scopriamo il perché

Gli italiani che amano il gioco d’azzardo provano l'ebbrezza di tentare la sorte con i casinò svizzeri. Vediamo perché e quali sono le caratteristiche di questo tipo di piattaforme che, in alcuni casi, consentono ai cittadini, non solo svizzeri, di registrarsi e giocare.

Partiamo da una piccola premessa: dal gennaio 2019 tutti i giochi d’azzardo, in Svizzera, sono stati regolamentati in un’unica legge che permette ai casinò reali di offrire giochi d’azzardo online. Ovviamente, questo provvedimento è stato preso, così come in tanti altri paesi in Europa, per cercare di frenare il mercato illegale di casinò e scommesse che, a causa di lacune legislative, aveva iniziato a proliferare nella Confederazione Elvetica ma anche in altri stati come la Germania (che, però, è arrivata a legiferare solo nell’estate del 2020, in piena pandemia).

Gli italiani, dal canto loro, possono ritenersi fortunati perché lo Stato è molto severo nei confronti degli operatori che lavorano sul territorio. Abbiamo, infatti, un organo preposto al controllo e alla certificazione delle piattaforme che è l’Agenzia Dogane e Monopoli che, fin da subito, certifica, appunto, la qualità della proposta dell’operatore, tassa e concede un numero di licenza unico solo dopo attentissime verifiche. Perché gli appassionati nel nostro paese decidono, quindi, di provare anche casinò online con soldi reali in Svizzera? Sicuramente per cambiare. Alcuni di questi casinò, come quelli che possiamo trovare su betrugstest.com, hanno un’ampia scelta di giochi e permettono anche a giocatori non svizzeri di potersi registrare. Chi siamo noi, quindi, per impedire di cercare nuove strade per il divertimento?

Test dei casinò online: come capire quali siano quelli affidabili

Per capire se un casinò online è affidabile ci sono vari test a cui dover sottoporre una piattaforma. La prima cosa a cui dover pensare è come funziona la protezione dei dati sia sensibili che bancari. Una delle più grandi paure di coloro che si registrano su una piattaforma online è quella di essere vittime di phishing e di venire, quindi, derubati dei propri dati. Questo, però, grazie a una tecnologia sempre più avanzata, non è possibile: i protocolli crittografici SSL blindano il messaggio tra mittente e destinatario totalmente. Nessuno, dunque, sarà in grado di poter raggiungere i nostri dati.

Ma non solo: anche i metodi di pagamento sono un test importante per l’affidabilità di un sito. Moltissimi siti, infatti, stanno valutando di dare spazio alle criptovalute che, da oggetto del mistero, stanno diventando sempre più usate. Non solo: alcuni operatori, anche in Svizzera, utilizzano Paysafecard (che, oltretutto, è proprio svizzera) e che è una card con un credito fisso di tagli differenti che può essere usata senza dati personali ma con l’inserimento di un PIN unico di 16 cifre. Una vera e propria rivoluzione per coloro che ancora non si fidano a registrarsi su un sito con le proprie generalità e i dati del proprio istituto di credito.

La lotta al gioco patologico è sempre importante

In Italia, dal 2018, abbiamo il Decreto Dignità, fortemente voluto dal Governo Conte I e applicato (con molte contraddizioni) proprio per cercare di fissare un punto al gioco patologico con divieti molto importanti, come quello di pubblicità diretta e indiretta al gioco d’azzardo in qualunque forma. Ovviamente questo tipo di imposizione ha creato non pochi malumori e anche molte perplessità. Ci sono, infatti, statistiche molto affidabili che hanno scoperto che qualsiasi tipo di divieto non abbassa il consumo di gioco d’azzardo ma alimenta solo il mercato illegale.

Quello che gli esperti consigliano, quindi, non è vietare ma insegnare a coloro che hanno maggiori difficoltà il gioco responsabile. Ci sono, nel nostro paese, campagne di sensibilizzazione continua (e molto sponsorizzate dagli stessi operatori) che danno informazioni e consigli a tutti coloro che si approcciano all’azzardo. Addirittura, in Italia, c’è un Registro elettronico in cui, tramite lo SPID, si può inserire il proprio nome e autoescludersi per un periodo di tempo determinato. Questo tipo di approccio, inclusivo e personale, ci sembra essere davvero straordinario e permette, al giocatore, di riconoscere il problema (anche momentaneo) e fermarsi per davvero, senza intaccare patrimonio familiare o altro e senza continuare a perpetrare un comportamento sbagliato nei confronti del gioco, online o reale che sia.