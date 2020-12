Italiani stanchi dei divieti e pessimisti sul futuro: il sondaggio

Negli italiani inizia a farsi sentire la stanchezza e l’esasperazione provocata da 10 mesi ininterrotti di misure anti-contagio, alternatesi con formule più o meno dure ma consecutivamente. Pur riconoscendo la necessità di regole e imposizioni per ridurre i contagi e non soffocare i pronto soccorso. E’ quanto emerge dall’ultimo sondaggio Ipsos Pagnoncelli: il 60% degli intervistati è stanco di limitare la propria vita sociale, il 50% di non potersi spostare liberamente in Italia, il 47% è stufo di indossare la mascherina e il 30% di mantenersi a distanza di sicurezza dagli altri, specie i propri cari.

La rilevazione evidenzia nel complesso una crescete insofferenza verso coprifuoco e distanziamenti, ma anche un sostanziale pessimismo verso le prospettive anche a lungo termine , a cominciare dalle preoccupazioni economiche. Per il 60% dei cittadini la crisi è peggiore di quella del 2008 ed è destinata a peggiorare: secondo il 37% ci vorranno addirittura 5 anni per uscirne. E’ in assoluto l’occupazione, per il 78%, il problema principale in Italia; poi vengono la sanità (57%) e il malfunzionamento delle istituzioni (33%).