Iva Zanicchi, caduta dalle scale dopo il Cantante Mascherato

Iva Zanicchi è caduta dalla scale, dopo l'ultima puntata de Il Cantante Mascherato. La cantante ha raccontato quello che le è accaduto con un video social: «Domenica sera, dopo il Cantante Mascherato, sono caduta dalle scale. Una caduta orribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all'ospedale, ma per il momento non ha voluto. Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura. Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale», ha detto, parlando dal letto di casa.



Poi una battuta: «Vi tengo informati, per chi mi vuol bene. E per gli altri, pazienza... Ma penso positiva, finché son viva (citando Jovanotti, ndr). Non perdete il buon umore», ha concluso.

