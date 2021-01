Jazz, l'8 gennaio il nuovo singolo di Sergio Battaglia

Modica - Sarà pubblicato venerdì 8 gennaio il nuovo singolo di Sergio Battaglia, sassofonista Jazz di Modica, il cui lavoro è in uscita su tutte le piattaforme streaming. Nel nuovo brano Sergio ha incontrato (online) un artista americano con cui ha condiviso e prodotto il lavoro: Monroe the Msg, rapper texano.

Il singolo esce per l'etichetta Isulafactory, ed è il terzo brano della trilogia dedicati alla fusione tra jazz e hip hop.

Jazz Hop 3 è la prima produzione di Isulafactory, collettivo nato per la pubblicazione e diffusione di musica del territorio ibleo.

Le collaborazioni internazionali di Sergio Battaglia sono sempre più numerose, con K-Laz (musicista olandese), Depart (duo di Istanbul), così e, da ultimo, Monroe the Msg. Gli orizzonti del sassofonista siciliano si aprono ora verso un mercato, quello statunitense, in cui questo genere di sonorità è molto apprezzata.