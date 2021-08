Jessica Woodworth gira un film in Sicilia, i casting

Melilli, Siracusa - Per le riprese del nuovo film della regista Jessica Woodworth, già autrice di Altipiano (Settimana della critica – Cannes 2009), La quinta stagione (In concorso al Festival di Venezia – 2012) e King of the Belgians (Festival di Venezia – Orizzonti 2016), la Palosanto Films è alla ricerca di uomini di età compresa tra i 35 e i 65 anni di qualunque nazionalità ed etnia con fisico snello e atletico o corporatura longilinea. Ecco i profili cercati per le comparse e per le figurazioni speciali.

News Correlate Si gira in Sicilia il nuovo film di Jessica Woodworth

In particolare si cercano sportivi, atleti anche con disabilità, danzatori, performer, praticanti di arti marziali, Jujitsu e/o persone abituate ad allenamento e addestramento fisico (runners, ciclisti, nuotatori, ex militari, softair). Il casting si terrà a Melilli il 6 agosto. È obbligatoria la prenotazione al casting inviando una e-mail all’indirizzo castingsicilia2021@gmail.com avente come oggetto nome e cognome e casting Melilli. Per esempio: ” Salvo Rossi – Casting Melilli”

Nel testo della mail scrivere le seguenti informazioni:

Nome Cognome:

data di nascita e luogo di residenza:

numero di telefono:

particolari abilità/sport praticati:

Allegare 2 fotografie scattate nelle ultime settimane (primo piano del volto e figura intera).

Le riprese si svolgeranno in Sicilia nella zona di Melilli tra la fine di agosto e i primi di settembre. Le figurazioni selezionate che prenderanno parte alle riprese saranno retribuite come da Ccnl Generici.