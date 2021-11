Joe Barone, l'uomo della Fiorentina, a Pozzallo

Pozzallo - Si è concluso lo stage delle squadre giovanili siciliane affiliate alla A.C.F. Fiorentina. L’evento è stato voluto fortemente dal Direttore Generale dell’importante club calcistico, Joe Barone, nativo di Pozzallo.

All’importante due giorni svoltasi domenica 14 e lunedì 15 novembre, hanno partecipato centinaia di giovani Under 14 provenienti da tutte le città della Sicilia.

L’evento è iniziato con la presentazione del “Progetto Fiorentina” illustrato da Joe Barone e da tutto lo staff tecnico della squadra al cine-teatro Giardino ed è proseguito nella giornata di lunedì con i provini dei giovani calciatori, visionati dagli osservatori della squadra viola.

Il sindaco Roberto Ammatuna: “un grazie di cuore al nostro concittadino Joe Barone per aver scelto la sua è la nostra città per l’importante iniziativa, che è coincisa anche con la prima partita di calcio nello stadio comunale ristrutturato in erba sintetica”.