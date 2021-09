John Spataro, il ragusano che morì nell’attentato delle Torri Gemelle

Ragusa - Ricorre oggi il ventennale dell'attentato terroristico alle Torri Gemelli, in cui morì fra gli altri un ragusano di seconda generazione, John Spataro, bancario.

Il 16 settembre del 2001, cinque giorni dopo il massacro, una corrispondenza di Pantaleone Sergi per il quotidiano La Repubblica riportava un "balletto" di cifre e di nomi, dietro i quali si intravede la geografia delle partenze per l'America: "Non si hanno più notizie dei cugini Salvatore Lopes e Vincenzo Di Fazio, trentottenni di Nissoria in provincia di Enna. Salvatore, sposato e padre di due bambine di 8 e 11 anni, lavorava in

un'agenzia di viaggi al piano numero 104; Vincenzo, anch'egli sposato e padre di tre figli, lavorava invece come agente di borsa. Dell'elenco fa parte anche Luigi Arena, 40 anni, di Capaci. Vigile del fuoco, l'uomo era entrato nella prima torre durante le operazioni di salvataggio. Nessuno ha saputo più niente di lui, come nulla si sa di Angelo Sereno, 30 anni, di Torretta, installatore di condizionatori d'aria, e di Calogero Gambino, anche lui di Torretta, che lavoravano in una delle torri. Scomparsi sono anche Giuseppe Randazzo, 28 anni, di Capaci, e Gianni Spataro, 32 anni, figlio di italiani ma nato qui (il padre di Ragusa e la madre di Termini Imerese) lavorava in una banca al 98esimo piano della prima torre. Dalla Calabria invoca informazioni la signora Maria Riverso e spera ancora che suo figlio Jo sia ancora in vita. Resta tra i dispersi anche Raimondo Cima, un architetto di 63 anni originario di Civitavecchia, che lavorava al 92esimo piano del Wtc. Il timore per la loro sorte - concludeva Sergi su La Repubblica - aumenta col passare delle ore. E sono ore terribili".

"Riconoscere tutte le vittime dei conflitti è imprescindibile per le istituzioni", scrive oggi Guglieminetti su Avvenire. "Non so-

lo per garantire loro i diritti sanciti dalle legislazioni italiana ed eu ropea e per evitare un'ingiustificabile e vergognosa sperequazione che lascia aperte le ferite delle memorie, ma perchè è una precondizione per riumanizzarle: cioè, per dare spazi e voce ai "sommersi" attraverso i "salvati", con tutte le difficolta' che ci ha insegnato Primo Levi, ma anche tutto il portato di conoscenze che da loro puo' scaturire permettendoci di provare a prevenire nuove catastrofi.

Giovanni John Spataro

John Anthony Spataro, 32 anni, di Mineola U.S.A., era un vice presidente assistente di una grossa società, la Marsh & McLennan , e si trovava, come tutte le mattine, al piano 98 della Torre Nord. Era sposato da circa un anno con Trish e non aveva figli. Amava viaggiare e veniva anche nella terra dei suoi genitori Giovanni e Domenica, a Ragusa.

A Ragusa una via intitolata a John Anthony Spataro

Una strada della città intitolata al giovane John Anthony Spataro, figlio di padre ragusano, tragicamente scomparso nella tragedia delle torri gemelle di New York.

Nel 2010 il Comune di Ragusa gli ha intitolato l'arteria comunale che collega Via Rumor a Via Pietro Nenni.