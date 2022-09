Jovanotti incontra Leandra da Modica lungo il cammino di Compostela

Roccella Ionica - Un abbraccio e una conchiglia.

Il cammino di Santiago di Compostela si è concluso così per Leandra, 29enne modicana che Lorenzo Cherubini Jovanotti ha voluto con se’ sul palco del concerto di Roccella Ionica, il 13 agosto.

Leandra aveva raccontato a Radio Italia la sua esperienza di cammino di Santiago, conclusosi con una commozione: l’incontro con un ragazzo spagnolo, Salvador, che alla riflessione di Leandra sulla bellezza del panorama di Finisterre, e dei suoi pellegrini, replicò: “Tutti quanti siamo parte di un panorama, anche tu sei parte del panorama e anche tu sei bellissima”.

Leandra scrisse questo racconto su un foglietto di carta, a penna, a Radio Italia, che, fra centinaia di racconti, lo ha ritenuto degno del palco di Lorenzo Jovanotti.

Lorenzo ha chiesto a Leandra di salire sul palco e di raccontare questa esperienza, che si conclude, per Leandra, con la scelta di affiancare al lavoro nell’agenzia di famiglia l’iscrizione all’Università.

Jovanotti, da conoscitore delle umane cose, ha chiosato: “Sei partita per Santiago, hai incontrato Salvador, che ti ha riacceso la vita. Ti sei iscritta all’Università, e questo vuol dire che Salvador è servito a te come stella cometa che hai seguito e ti ha portato dove non sapevi o immaginavi di volere”.

Così l’incontro con un estraneo, uno sconosciuto, un viandante come lei, in cerca di pace e serenità, e della propria dimensione di condivisione del creato, è diventato motore di nuova vita.

Leandra e Salvador non si sono più rivisti, ma si sentono ogni tanto. Salvador ha promesso di venire a Modica prima o poi. “La mia bella storia ha un tramonto, un bacio, una conchiglia, una promessa, un dopo e un prima”.

Il 13 agosto Lorenzo Jovanotti ha chiesto a Leandra di salire sul palco del suo Jova Beach Party e di raccontare questa storia davanti a un pubblico di migliaia di persone. E Jovanotti ha approfittato dell’occasione per parlare di Modica e del suo cioccolato -che Lorenzo ama perché granuloso, nella sua versione più pura, all’ottanta per cento di pasta di cacao- della sua arte e della sua gente. E di Leandra. Ecco il VIDEO: