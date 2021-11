Judo, Medaglia d'Argento per Francesco Fidone

Ostia - Appuntamento tricolore quello che si è svolto lo scorso sabato e domenica nel PalaPellicone a Ostia, quando a salire sul tatami sono stati gli atleti e le atlete ammessi alla finale dei campionati italiani juniores. Il Pala Pellicone di Ostia ha fatto da cornice al Campionato italiano di judo FISDIR.

La manifestazione era riservata alla classe Under 21 ed ha registrato l'iscrizione di 401 atleti appartenenti a 178 società sportive, con un sensibile incremento rispetto alla precedente edizione del 12-13 giugno a Velletri, che registrò una partecipazione di 262 atleti.

Per gli U21 in gara nel PalaPellicone per i campionati italiani,vittoria per il vicecampione Italiano Francesco Fidone, sciclitano, classe 2003, per la categoria 90 kg.