Kalifa Kujabi, arrivato in barcone, da Scicli alla serie A

Scicli - È arrivato in Italia nel 2017 a bordo di un barcone assieme ad altri seicento disperati. Il calcio gli ha regalato una vita diversa: ora per lui arriva la grande occasione con il Frosinone capolista in Serie B ed un piede già nel massimo campionato. È la storia a lieto fine di Kalifa Kujabi, centrocampista del Gambia con i piedi buoni che con il passare dei mesi stava diventando soltanto una storia di malaburocrazia, una favola interrotta, un sogno spezzato per colpa di un cavillo.

A 17 anni è sbarcato a Pozzallo dopo aver vissuto 8 mesi di orrori in una sorta di lager in Libia. Lo trasferiscono a Scicli e poi a Palermo presso la Casa dei Mirti del Centro diaconale valdese. Ama il pallone e si integra giocando in una squadra dilettantistica. Che ne intuisce il talento e lo segnala al Muravera in Eccellenza sarda che lo tessera donandogli il sogno di diventare un calciatore. Poi la Torres in Serie D dove Kujabi diventa uno dei punti di forza: 30 gare, 5 reti, successo nei playoff che daranno una chance concreta di ripescaggio in C ai sardi.

L'esplosione di Kujabi non passa inosservata. Gli scout di mezza Serie A e Serie B lo seguono da tempo. Guido Angelozzi del Frosinone brucia la concorrenza di Cagliari, Empoli, Torino. La mezzala va in ritiro a Fiuggi. C'è soltanto da sciogliere il nodo-cittadinanza: in Serie B infatti non si possono tesserare extracomunitari. Kujabi, essendo sposato con un'italiana, ne ha fatto richiesta da tempo ma il certificato non arriva. Colpa di un errore nella trascrizione del suo nome di battesimo su alcuni documenti. Galeotta un "h" in più. In pratica, come ha raccontato l'avvocato Pirisi, il problema è nato la scorsa primavera. La richiesta di cittadinanza sembrava andata a buon fine ed invece la Prefettura di Cagliari ha chiesto chiarimenti perché in alcune carte il nome risultava con la H e quindi si era creato un alias.

Da qui è iniziata una vera e proprio odissea. In Gambia è stato certificato che il nome era senza "h", ma la documentazione non poteva essere riconosciuta perché il Paese africano non ha aderito ad una convenzione internazionale. L'avvocato Pirisi a quel punto ha dirottato sul Senegal. Scelta indovinata: la certificazione è stata ottenuta ed inviata alla Prefettura di Cagliari che a fine ottobre ha dato il via libera alla cittadinanza. Arrivata ad inizio 2023. Subito è iniziato l'iter per la cittadinanza italiana, essendo sposato con una ragazza sarda. Terminato oggi.

L'ultimo atto burocratico c'è stato nell'ufficio del sindaco Riccardo Mastrangeli che, in qualità di Ufficiale dello Stato Civile del Comune, ha ricevuto il giuramento del giocatore. E subito dopo, Kujabi, 23 anni, centrocampista duttile arrivato su un barcone, ha sottoscritto un contratto con il Frosinone fino al 2024. Il sogno può cominciare.