Kim Basinger compie 71 anni

Kim Basinger, star sex symbol degli anni Ottanta, proprio oggi compie 71 anni. Nata in una famiglia di artisti ad Athens, in Georgia, l’8 dicembre 1953 ha mosso i suoi primi passi come modella. Ma non ha mai amato questo lavoro. Ha dichiarato una volta in un’intervista: «Era molto difficile passare da un appuntamento all'altro e dover sempre fare i conti con il mio aspetto. Non potevo sopportarlo. Mi sentivo soffocare». E questa non è l’unica curiosità sull’attrice.

Il debutto di Kim Basinger nella recitazione risale al 1976: ha iniziato con alcune serie televisive di successo, come «Charlie's Angels» e «L'uomo da sei milioni di dollari», in piccole parti. Nel 1981 il primo ruolo sul grande schermo: recitò nel film «Paese selvaggio» accanto ad un’altra futura star, Daryl Hannah. Sul set conobbe il truccatore Ron Snyder, che sposò nel 1980 (i due divorziarono nel 1989).

Nel 1983 Kim Basinger posò senza veli su Playboy. Nello stesso anno interpretò Domino Petrescu in «Mai dire mai» accanto a Sean Connery nei panni di James Bond.

La pellicola «9 settimane e ½» (1986) di Adrian Lyne ha consacrato Kim Basinger come sex symbol, e le ha regalato fama mondiale. Successivamente l’attrice ha interpretato la fotografa Vicki Vale in «Batman» di Tim Burton (1989). Nel 1998 grazie alla sua interpretazione di Lynn Bracken nel noir «L.A. Confidential» (1997) di Curtis Hanson Basinger vinse l'Oscar come miglior attrice non protagonista, un Golden Globe e lo Screen Actors Guild Award.

Girando «Bella, bionda...e dice sempre sì» (1991) Kim Basinger conobbe l'attore Alec Baldwin. I due convolarono a nozze nel 1993. Nel 1995 nacque la loro unica figlia, Ireland Eliesse Baldwin, che - quando l'unione arrivò al capolinea - finì al centro di un’aspra battaglia legale durata sette anni.

Nel 2023 Kim Basinger e Alec Baldwin sono diventati nonni: Ireland Baldwin, oggi 29enne, ha dato alla luce la piccola Holland, nata dall’amore con il musicista André Allen Anjos.

Kim Basinger è vegetariana. È anche sostenitrice dei diritti degli animali. Nel 1994 posò nuda per PETA, per una famosa campagna anti-pellicce. Ireland Baldwin nel 2018 ha seguito le orme della madre: «Ho visto le immagini e ne sono stata immediatamente attratta. Sin da quando ero una bambina volevo fare qualcosa per Peta. Per tutta la vita mia madre ha combattuto contro le pellicce e questa battaglia mi ha sempre ispirata».