Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari: "Nostro figlio ha rischiato di morire"

Kledi Kadiu e la moglie Charlotte Lazzari: "La malattia di nostro figlio Gabriel"

Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari, ospiti nel salotto di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin hanno raccontato della malattia del figlio Gabriel, nato lo scorso agosto: "Abbiamo deciso di parlarne per dare forza a chi vive una situazione come la nostra e non ha ancora trovato il coraggio di ripartire. Abbiamo capito che la voce dei genitori è quella che arriva di più agli altri genitori".

Un lungo racconto che Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari, prima dei microfoni di Verissimo hanno affidato a Instagram e fatto per essere di supporto agli altri: “Charlotte ed io abbiamo deciso di raccontare un pezzo della nostra storia sperando che questa condivisione possa essere d’esempio alle mamme e i papà che stanno percorrendo un viaggio simile al nostro”.

La malattia del piccolo Gabriel: la meningoencefalite

Gabriel è nato a fine agosto del 2021 e 13 giorni dopo la sua nascita, Charlotte Lazzari ha notato che c'era qualcosa che non andava. Vedendo ripetersi delle stranezze nei movimenti del bambino, ha deciso di recarsi al Pronto Soccorso e così è arrivata la diagnosi di meningoencefalite:

"Al Pronto Soccorso sono potuta entrare solo io causa Covid, Kledi mi aspettava nel parcheggio. All'accettazione, appena ho detto cosa aveva Gabriel, mi hanno fatto correre in urgenza con Codice Rosso. Aveva la febbre e movimenti che sembravano crisi epilettiche. Nel giro di poco, ho visto tante persone su di lui. Mi sentivo impotente. Sono rimasta inerme in un angolino. Dopo qualche ora, ci hanno fatto salire nel reparto di terapia intensiva neonatale. Poi sono usciti i medici e ci hanno dato la diagnosi: meningoencefalite. Un'infezione del sistema nervoso centrale".

Kledi è intervenuto e ha aggiunto: "Ci hanno detto che Gabriel aveva contratto un virus che aveva fatto dei danni in testa. Nostro figlio è rimasto per un mese e mezzo in terapia intensiva".

Kledi Kadir e Charlotte Lazzari sono sposati dal 2018 e hanno un’altra bimba, la piccola Lea, nata nel 2016, che già muove i suoi primi passi di danza. La moglie, italo-francese 18 meno di Kledi, è un’insegnante di yoga e di ballo, diplomata all’Accademia del Teatro alla Scala di Milano.